صواريخ كيم تغير تكتيكات الحرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون نظاما جديدا للأسلحة الصاروخية التكتيكية ودعا إلى «تغيير تاريخي» في الاستعدادات للحرب من خلال تحقيق خطط إنتاج الأسلحة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس.

وأشرف كيم على «نظام الأسلحة الصاروخية التكتيكية الذي سيتم تجهيزه حديثا من قبل وحدات الصواريخ المشتركة للجيش الشعبي الكوري المسؤولة عن مهمة إطلاق تحظى باهتمام» يوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية «إن مصانع الأسلحة في كوريا الشمالية، التي أوفت بخطط إنتاجها للنصف الأول من هذا العام، ستنفذ خططا لتصنيع نظام الأسلحة الصاروخية التكتيكية بحلول نهاية العام الجاري».

وأضافت «إن قاذفات الصواريخ التي تم إنتاجها في النصف الأول من العام سيتم نشرها في الوحدات المشتركة لمجموعة العمليات الغربية التابعة للجيش الشعبي الكوري»، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية «إن كيم دعا إلى استكمال خطط إنتاج الأسلحة الجارية في الوقت المناسب».

وأشارت يونهاب إلى أن عملية التفقد جاءت بعد يومين فقط من زيارة كيم في عطلة نهاية الأسبوع لمصانع الذخيرة الكبرى التي تنتج بنادق قنص ومركبات إطلاق الصواريخ وحث على بذل جهود لتحسين قدرات المدفعية العسكرية.