هبة المليار يورو أمام النواب اللبناني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة أمس لمناقشة المواقف من هبة المليار يورو الأوروبية المقدمة للبنان وموضوع النازحين السوريين. وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء، والكتل النيابية. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أعلنت في الثاني من مايو الحالي خلال زيارتها إلى لبنان مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن الاتحاد الأوروبي سيقدم حزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو للفترة الممتدة من السنة الجارية وحتى عام 2027». واعتبرت أوساط سياسية أن الاتحاد الأوروبي يقدم رشوة للبنان لقاء إبقاء النازحين السوريين على أرضه».

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