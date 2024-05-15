شكرا لقرائتكم خبر مصر تدعو لاجتثاث الإرهاب بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع بإحدى النقاط العسكرية في محافظة صلاح الدين بالعراق، وأسفر عن مقتل عدد من العسكريين وإصابة عدد آخر.

وأعربت عن «تضامنها الكامل مع دولة العراق الشقيقة في هذا الظرف الدقيق، وخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب العراقي ولأسر الشهداء».

وأكدت مصر على موقفها الثابت والراسخ الذي يدين الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع تمويله ودعمه.