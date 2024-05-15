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مصر تدعو لاجتثاث الإرهاب بالعراق

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- بواسطة أيمن الوشواش - أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع بإحدى النقاط العسكرية في محافظة صلاح الدين بالعراق، وأسفر عن مقتل عدد من العسكريين وإصابة عدد آخر.

وأعربت عن «تضامنها الكامل مع دولة العراق الشقيقة في هذا الظرف الدقيق، وخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب العراقي ولأسر الشهداء».

وأكدت مصر على موقفها الثابت والراسخ الذي يدين الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع تمويله ودعمه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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