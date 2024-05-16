أكثر من 50 دولة تؤكد مشاركتها بمؤتمر السلام حول أوكرانيا في يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أكدت ما يربو على 50 دولة مشاركتها في مؤتمر السلام حول أوكرانيا المقرر انعقاده في سويسرا، في يونيو المقبل.

وأقرت رئيسة سويسرا فيولا آمهيرد اليوم الأربعاء، بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الصين لم تفصح بعد عن إمكانية مشاركتها في المؤتمر، مضيفة: "نعتقد أنه ستكون هناك تغييرات في قائمة المشاركين حتى الدقيقة الأخيرة".

ودعت سويسرا حوالي 160 دولة لمؤتمر مقرر يومي 15 و16 يونيو لمناقشة طرق محتملة لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا، ولم تتلق روسيا دعوة لحضور المؤتمر، في حين ستشارك فيه أوكرانيا.