المقاومة الاسلامية في العراق: استهداف هدفاً حيوياً في إيلات بالطيران المسيّر

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان، بانه "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الخميس الموافق 16 - 5 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، هدفًا حيويًا في إيلات بأراضينا المحتلة، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

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