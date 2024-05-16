البيت الأبيض: نعمل على إخراج الأطباء الأميركيين من غزة

اشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير الى إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إخراج الأطباء الأميركيين من غزة، مع احتدام القتال في القطاع الساحلي.

واوضحت جان بيير "نتابع هذا عن كثب ونعمل على إخراج المواطنين الأمريكيين المتضررين من غزة". وأضافت أن الولايات المتحدة تتواصل مباشرة مع إسرائيل في هذه المسألة. ومضت تقول "يتعين علينا إخراجهم. نريد إخراجهم ولا علاقة لهذا بأي شيء آخر".

وذكرت مجموعة من الأطباء الأميركيين من الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية لصحيفة "واشنطن بوست" هذا الأسبوع إن السبل تقطعت بهم في غزة بعد أن أغلقت إسرائيل المعبر الحدودي في مدينة رفح جنوب القطاع.

وتحذر إدارة بايدن إسرائيل من تنفيذ عملية برية عسكرية كبيرة في رفح، لكن جان بيير قالت إن جهود إخراج الأطباء مستمرة بغض النظر عما يحدث هناك.

ودق العاملون في الإغاثة الإنسانية ناقوس الخطر الأسبوع الماضي، محذرين من أن إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم إلى غزة قد يجبر عمليات الإغاثة على التوقف.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى تدمير مستشفيات في أنحاء غزة، بما في ذلك مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع قبل الحرب، كما أدى إلى مقتل وإصابة عاملين بالقطاع الصحي.