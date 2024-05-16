الجيش الأميركي بدأ في نقل رصيف بحري إلى ساحل غزة تمهيدا لتشغيل الميناء البحري

اعلن مسؤول أميركي إن الجيش الأميركي بدأ في نقل رصيف بحري إلى ساحل غزة تمهيدا لتشغيل ميناء بحري وعد به الرئيس جو بايدن لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وذكر مسؤولون أميركيون أن مئات الأطنان من المساعدات جاهزة لإرسالها إلى غزة مع بدء تشغيل الميناء العائم "في الأيام المقبلة"، وأوضح المسؤولون المعنيون بمشروع الميناء في لقاء صحافي أنه سيتم فحص وتحميل المساعدات الإنسانية في قبرص قبل تفريغها في غزة.

واشار نائب رئيس القيادة المركزية الأميركية براد كوبر الى انه "لدينا اليوم مئات الأطنان من المساعدات الجاهزة للتسليم وآلاف الأطنان من المساعدات قيد الإعداد".

وحذّر كوبر من أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع هجمات على الميناء، قائلا إنها تأخذ أمن أفراد الجيش والعاملين في المجال الإنساني "على محمل الجد". وأضاف "هذه مهمة إنسانية بحتة وأي هجوم على العاملين فيها - هذه المهمة - هجوم على المساعدات المقدمة لشعب غزة".

والميناء العائم الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن في آذار وتم بناؤه بتكلفة لا تقل عن 320 مليون دولار، يندرج في إطار الجهود الاستثنائية للالتفاف على القيود التي تفرضها إسرائيل، حليف الولايات المتحدة الوثيق.