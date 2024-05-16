"حزب الله": استهدفنا ثكنة ‏زرعيت ورافعة التجهيزات التجسسية فيها والتجهيزات ‏التجسسية بموقع راميا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس 16-5-2024 ثكنة زرعيت ورافعة التجهيزات التجسسية المستحدثة في الثكنة بالأسلحة الموجهة وقذائف المدفعية".
كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:10 من صباح يوم الخميس 16-5-2024 التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".
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