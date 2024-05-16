القوات الأوكرانية: تمكّنا من وقف التقدم الروسي في مناطق معيّنة من خاركيف

أعلن المتحدث باسم القوات الأوكرانية في خاركيف نازار فولوشين، أنّ "الجيش أوقف التقدّم الروسي في مناطق معيّنة في خاركيف (شمال شرق)".

وأوضح فولوشين، أنه "لا يزال الوضع معقّداً في قطاع خاركيف ويتطوّر بشكل ديناميكي، لكن تمكّنت قواتنا الدفاعية من تحقيق استقرار في الوضع جزئياً، وتمّ إيقاف تقدّم العدو في بعض المناطق والبلدات".

وذكر أن "الجيش الروسي لا يزال يحاول تهيئة الظروف لمزيد من التقدّم"، لافتاً الى أن "الجيش الأوكراني يحاول فرض استقرار في الوضع وإلحاق أضرار بالعدو ومنعه من التمركز".

وسيطر الجيش الروسي على 278 كيلومترًا مربعًا في غضون أسبوع في أوكرانيا ولا سيما في منطقة خاركيف في الشرق، في أكبر اختراق له منذ سنة ونصف السنة على ما أظهر تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) استنادًا إلى بيانات للمعهد الأميركي لدراسة الحرب (ISW).

وبين التاسع من أيار والخامس عشر منه، سيطرت روسيا على 257 كيلومترًا مربعًا في منطقة خاركيف وحدها في شمال شرق أوكرانيا، مركز الهجوم الروسي الجديد حيث أعنلت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدات عدّة. أما البقية وهي 21 كيلومترًا مربعًا، فقد تمت السيطرة عليها في مواقع مختلفة على خط الجبهة من بينها بلدة روبوتينه الاستراتيجية في جنوب البلاد.