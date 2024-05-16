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إلغاء السلام مع المصريين كـ ـارثة أمنية على تل أبيب .. جنرال إسرائيلي : لو واجهنا الجيش المصري ليس لدينا سوى الدعاء إلى الله

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الشارقة - اميمة ياسر - قال الجنرال الإسـ ـرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في حديث لصحيفة "معاريف" العبرية إن انقـ ـلاب الجيش المصري على إسـ ـرائيل دراما سوداء، لا حلّ لها.

وأضاف بريك أن مصر اليوم تمتلك أقوى جيش في الشرق الأوسط، 4000 دبـ ـابة، منها 2000 حديثة، ومئات الطائرات المقـ ـاتلة الحديثة، وأقوى بحرية في الشرق الأوسط، لذا فإن انقـ ـلاب الجيش المصري علينا هو دراما سوداء ليس لدولة إسـ ـرائيل حل لها، فمصر كانت تعتبر دولة مسالمة لسنوات عديدة، لذلك إلغاء السلام مع المصريين كـ ـارثة أمنية على دولة إسـ ـرائيل بكل معنى الكلمة، في هذه الحالة ليس لدينا خيار سوى الدعاء إلى الله، وكل ما يحدث هو ممن صنع مجموعة من الحمـ ـقى الذين يريدون الحـ ـرب لنا مع مصر.

ونوه بأن ما سيترتب عليه أنهم سوف يدفـ ـنون بلدنا، وهذا ضوء أحمر وإنذار طـ ـوارئ لجميع المواطنين الإسـ ـرائيليين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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