إنطلاق أعمال القمة العربية الـ33 فى البحرين " بحضور لفيف من الرؤساء والقادة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس أعمال القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.

وستناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

وتضم الجامعة العربية 22 دولة، ومنذ بدء القمم العربية العادية والطارئة في القاهرة عام 1946، تستضيف المنامة للمرة الأولى اجتماع مجلس جامعة على مستوى القمة (القادة) في دورته العادية الـ33.

حضور قمة البحرين

ويحضر كلا من

رئيس فلسطين محمود عباس.

ملك الأردن عبد الله الثاني.

رئيس مصر عبد الفتاح السيسي.

رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.

رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد.

رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.

رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي.

رئيس جزر القمر المتحدة غزالي عثمان.

رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري.

رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الرئيس السوري بشار الأسد.

ويتغيب عن القمة من الزعماء العرب: