150 أتوبيسًا.. السياحة تكشف تفاصيل برامج الحج البري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، عن قرب إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة ببرامج الحج البري للموسم هذا العام.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إلى أن الضوابط الموضوعة للحج البري هذا العام والمعتمدة من وزير السياحة والآثار، أكدت ضرورة الالتزام التام بتوفير تجربة حج آمنة وميسرة لجميع الحجاج المصريين، مع الحفاظ على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من الفحص الفني للأتوبيسات السياحية الخاصة بشركات السياحة، حيث تم منح الموافقة لعدد 150 أتوبيسًا سياحيًا تمهيدًا لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، ومن بينهم 120 أتوبيسًا تتراوح موديلاتهم من 2020 إلى 2024 وهي نسبة 80% من إجمالي عدد الأتوبيسات التي تم الموافقة عليها.

وأشارت إلى أن الشروط والإجراءات الخاصة بالحج البري لهذا الموسم تضمنت عدة اشتراطات في إطار حرص الوزارة على راحة وسلامة الحجاج، منها أن تكون الأتوبيسات موديلات حديثة لا تقل عن عام 2016.

كما أكدت سامية سامي، أن حصول السائقين على الدورات التدريبية اللازمة، واجتياز الكشف الطبي يعد من الاشتراطات اللازمة والأساسية للسماح لهم بقيادة هذه الأتوبيسات إلى الأراضي المقدسة والعودة بسلامة.

وأضافت أنه من المقرر أن يتم في ضوء توجيهات أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وقبل سفر حجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة، الدفع بلجان مشتركة من الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للمنافذ البرية لتسهيل سفر ووصول حجاج البري إلى الأراضي المقدسة، ومتابعة تسكين هؤلاء الحجاج والتأكد من تقديم الخدمات المتميزة لهم طوال رحلة الحج.

ووفقًا للشروط والإجراءات الخاصة بالحج البري لهذا الموسم، فقد تم تحديد منفذ حالة عمار بالمملكة العربية السعودية كنقطة استقبال ومغادرة الحجاج برًا، كما أن الأتوبيسات الناقلة للحجاج ستقوم بمرافقتهم خلال تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، وعلى شركات السياحة الالتزام بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة.