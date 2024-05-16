السفير حسام زكي: البيان الختامي لقمة البحرين سيكون محققًا لتطلعات الشعوب وقضايا الوطن العربي

ياسر رشاد - القاهرة - علي هامش انعقاد القمة

الخميس 16/مايو/2024 - 02:03 م 5/16/2024 2:03:06 PM

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الدعم لفلسطين والفلسطينيين موجود بقوة، في السياسة والقانون والدبلوماسية، وفي كل المجالات.

وأضاف حسام زكي، في تصريحات صحفية علي هامش انطلاق القمة العربية الـ 33 في البحرين، أن توصيات القمة ستعكس بشكل واضح إصرار الدول العربية على دعم القضية الفلسطينية.

وأعرب عن تفاؤله إزاء البيان الختامي للقمة الذي سيكون محققًا لتطلعات الشعوب العربية إزاء أبرز التحديات والقضايا التي يمر بها الوطن العربي على رأسها القضية الفلسطينية واستقرار الأمن الملاحي في البحر الأحمر وأيضًا الأزمات التي يعاني منها عدد من الدول العربية.

وقال السفير حسام زكي إن جهود مملكة البحرين تبلورت خلال المبادرات الإيجابية والفاعلة التي طرحتها المملكة خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وكذلك اجتماع وزراء الخارجية، واجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين لدى الجامعة العربية، وهي مبادرات تحمل فكرًا عربيًا خالصًا وذات ثقل استراتيجي، وتحظى بالتوافق والترحيب من الدول العربية بما يحقق تفعيلًا حقيقيًا للعمل العربي المشترك في هذا التوقيت الدقيق والمهم الذي تمر به المنطقة تحقيقًا لاستدامة السلام والاستقرار والتنمية.