"يديعوت أحرونوت": انفجار مدفع هاون تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة مفلاسيم بغلاف غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن "انفجار مدفع هاون تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة مفلاسيم بغلاف غزة، ويجري التحقيق الحدث".

وصباح اليوم، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل خمسة من جنوده وإصابة 16 آخرين في تفجير مبنى في منطقة جباليا في شمال قطاع غزة أمس.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

ومع استمرار القصف الإسرائيلي على المدنيين في غزة، تُكبّد العمليات العسكرية الفلسطينية ضد قوات الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، فيما بدأ يظهر الانقسام بين المسؤوليين الإسرائيليين بشكل حادّ حول "اليوم التالي" للحرب، خصوصًا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.