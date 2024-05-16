بن سلمان خلال افتتاح القمة العربية بالبحرين: لوقف أي نشاط يؤثر على سلامة الملاحة البحرية

طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع بدء أعمال الدورة 33 للقمة العربية في البحرين، المجتمع الدولي "بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة"، لافتاً الى أننا "ندعو إلى وقف أي نشاط يؤثر على سلامة الملاحة البحرية".

ولفت بن سلمان، الى أن "المملكة أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية واستضافت اجتماعا أدان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة ودعمت جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة وتدعو إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية"، مؤكداً أننا "ندعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها".

وتنطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. تناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.