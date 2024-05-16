ملك البحرين من القمة العربية: ندعو لعقد مؤتمر دولي للسلام بالشرق الأوسط ودعم إقامة دولة فلسطينية

أشار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مع بدء أعمال الدورة 33 للقمة العربية في البحرين، الى أننا "نقدر جهود الملك سلمان ومبادراته خلال رئاسة الدورة السابقة للقمة العربية"، لافتاً الى أن "القمة العربية تنعقد وسط ظروف بالغة التعقيد".

وذكر بن عيسى، أنه "يشرّفنا تسلم رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية"، مؤكداً أنه "في ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني تبرز الحاجة لبلورة موقف دولي موحد، ونحن نؤكد دعمنا لإقامة دولة فلسطينية وندعم عضويتها في الأمم المتحدة"، داعياً إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط ودعم إقامة دولة فلسطينية".

وتنطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. تناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.