أبو الغيط من القمة العربية: ما ترتكبه إسرائيل من شناعات لن يحقق لها الأمن

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مع بدء أعمال الدورة 33 للقمة العربية في البحرين، أن "الأوهام ما تزال تحكم تفكير قادة إسرائيل"، مشدداً على أن "التهجيرة القسري مرفوض عربيًّا ودوليًّا وإنسانيًّا وأخلاقيًّا".

ورأى أبو الغيط، أن "ما ترتكبه إسرائيل من شناعات لن يحقق لها الأمن"، لافتاً الى أن "هذه القمة تُعقد في ظروف استثنائية في ظل عدوان إسرائيلي وعنف أعمى ضد الشعب الفلسطيني".

وأردف "الحرب في السودان تهدد حياة الملايين ويجب إسكات البنادق فورا، ونحن نعمل بلا كلل لإيجاد الحلول للأزمات في عالمنا العربي".

وتنطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. تناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.