ميقاتي التقى نظيره المغربي: لإحياء لجنة التنسيق بين البلدين وتفعيل التعاون بالمجالات كافة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، رئيس حكومة ​المغرب​ عزيز أخنوش في المنامة، قبيل بدء أعمال الدّورة الثّالثة والثّلاثين لمجلس جامعة الدّول العربيّة على مستوى القمّة. وتمّ البحث خلال اللّقاء، "في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهميّة تفعيل آليّات التّعاون الثّنائي في شتّى المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشّعبين الشّقيقين، وذلك انسجامًا مع ما يجمع البلدين من روابط وعلاقات تعاون وتضامن"، بحسب مكتب ميقاتي.

وقد شكر ميقاتي نظيره المغربي، على "تسهيل إعطاء التّأشيرات ل​لبنان​يّين"، متمنّيًا عليه "عودة الخطوط المغربيّة إلى لبنان وإحياء لجنة التّنسيق بين البلدين، على أن يقوم وزير الخارجيّة اللّبنانيّة بزيارة إلى المغرب، تحضيرًا لانعقاد اللّجنة على مستوى رئيسَي الحكومتين". وشدّد على ضرورة تفعيل التّعاون بين البلدين في المجالات كافّة.

أمّا رئيس الحكومة المغربيّة فأكّد "الحرص الّذي يوليه المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، لتطوير وتفعيل علاقاته مع الجمهوريّة اللّبنانيّة"، مذكّرًا بـ"الدّعم الموصول للمغرب لقضايا لبنان الأساسيّة".

شارك في اللّقاء عن الجانب اللّبناني وزراء الخارجيّة والمغتربين عبد الله بوحبيب، الزّراعة عباس الحاج حسن، الإعلام زياد مكاري، والتّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي.

وعن الجانب المغربي، حضر وزير الشّؤون الخارجيّة والتّعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.