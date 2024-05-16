ياسين رعى حواراً حول الممر الآمن للطيور المهاجرة: نعمل معاً من اجل تغيير واقع الطيور في لبنان

أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، خلال رعايته حواراً بين الجهات المعنية بالحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها في لبنان بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، أننا "نعمل معاً من اجل تغيير الواقع وتحويل لبنان من ثقب أسود للطيور المهاجرة إلى ممر آمن يحمي التنوع البيولوجي الغني في لبنان".

ويرعى ياسين غداً المؤتمر التشاوري الاول حول الرؤية الخضراء للبقاع الغربي وراشيا لعام 2030 والذي يهدف إلى عرض ومناقشة تقدم المشاريع والبرامج المتحورة حول رفع التلوث عن حوض الليطاني وبحيرة القرعون، الإدارة المستدامة للاراضي في قضائي البقاع الغربي وراشيا، وتطوير الزراعة المستدامة والأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة(سياحة مستدامة، صناعات غذائية ..) ضمن مشروع منظمة "ايفاد".