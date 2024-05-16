أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيّارةً على طريق يربط بلدتَي قانا بالرمادية في قضاء صور، وقد تحرّكت سيّارات الإسعاف إلى المنطقة، وسط معلومات عن وقوع إصابات". وأشار إلى "تعرُّض سهل مرجعيون، كسارة العروش وجبل الريحان لقصف إسرائيلي".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إصابات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق قانا- الرمادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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