وزير العمل بحث مع سفير الهند بتبادل الخبرات المعلوماتية وإنجاز مذكرة تفاهم لتنظيم العمالة

التقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​، سفير ​الهند​ في ​لبنان​ محمد نور رحمان شيخ، والسكرتير الثّاني في السّفارة أبهي توبو، وجرى البحث في تبادل الخبرات الفنيّة على صعيد المعلوماتيّة بين البلدين، والسّعي لإنجاز مذكّرة تفاهم لتنظيم العمالة.

واستقبل بيرم وفدًا من جمعيّة "عدل" لشؤون المرأة.

كما عَقد اجتماعًا مع لجنة الإشراف الموكل إليها وضع الخطوات التّنفيذيّة لقانون التّقاعد، بحضور خبراء من منظمة العمل الدّوليّة.