قبلان التقى وفداً من التيار "الوطني الحر": نريد للمودة وقلبها أن تجمعنا معاً على قاعدة العائلة الواحدة

أكد المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان، خلال لقائه نائب الرئيس الشؤون السياسية في "التيار الوطني الحر" مارتين نجم كتيلي على رأس وفد، على أن "المطلوب الحوار من أجل الحوار، والبلد لا يمكن أن يبقى بلا حوار فهو أكبر باب لغسل القلوب وتوطيد الثقة، وبحد نفسه هو نتيجة، ولا يوجد حوار بلا نتائج".

وشدد قبلان، على أن "اللحمة الوطنية والتواصل السياسي المستمر هو طوق نجاة البلد، ودون ذلك نتّجه نحو المخاطر"، مؤكداً أننا "لا نريد أن يبعد التيار الوطني الحر عن أعيننا، ولا نريد لأنفسنا أن نبعد عن أعين التيار الوطني، ونريد للمودة وقلبها أن تجمعنا معاً على قاعدة العائلة الواحدة".

ولفت إلى أن "مكاسب لبنان من الجبهة الجنوبية تكمن في ترسيخ توازن لا سابق له على الإطلاق مفاده: حزام أمني مقابل حزام أمني، ونزوح مقابل نزوح، وتعطيل اقتصادي مقابل التعطيل الاقتصادي".

بدورها، أشارت كتيلي الى أننا "حريصين على التواصل والحوار مع كل الأفرقاء، خاصة في هذه الظروف الدقيقة. واتفقنا مع قبلان على ضرورة التلاقي أكثر فأكثر لحل كل الخلافات، والحديث بالعمق بكل المواضيع للوصول إلى الخواتيم السعيدة في كل الملفات".

وأضافت "سنكمل في هذا المسار مع كل المرجعيات السياسية والروحية لنحاول تجنيب البلد المشاكل".