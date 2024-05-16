ملك البحرين: نحتاج لبلورة موقف عربي ودولي عاجل يدعم الحق الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - أشارملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى المخاطر المتزايدة المحيطة بالأمن القومي العربي، وحجم المسئولية الملقاة على عاتق القادة العرب لحماية المسيرة العربية المشتركة، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والتنمية تقرّبنا من تطلعاتنا المشروعة، كقوة حضارية قادرة على فهم متطلبات العصر ومواكبة عجلة تقدمه.

وقال ملك البحرين - في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ33 اليوم /الخميس/ - إنه في ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إنكار لحقوقه المشروعة في الأمن والحرية وتقرير المصير، تزداد حاجتنا لبلورة موقف عربي ودولي مشترك وعاجل ، يعتمد طريق التحاور والتضامن الجماعي لوقف نزف الحروب، وإحلال السلام النهائي والعادل، كخيار لا بديل له، إن أردنا الانتصار لإرادتنا الإنسانية في "معركة السلام".

وأضاف أن قمتنا العربية تنعقد اليوم وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد من حروب مدمرة، ومآسٍ إنسانية مؤلمة، وتهديداتٍ تمس أمتنَا في هويتها وأمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

بن سلمان: ندعو لمواصلة العمل لوقف عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة

بالتزامن مع انطلق القمة العربية في البحرين دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مواصلة العمل للوصول إلى وقف فوري لعدوان "قوات الاحتلال على قطاع غزة".

وفي الكلمة الافتتاحية خلال القمة العربية في البحرين 2024، قال بن سلمان:

ندعو إلى مواصلة العمل للوقف الفوري لعدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة وإيصال المساعدات

العمل لايجاد حل بما يكفل حق الشغب في إقامة دولة مستقلة.

ترحب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 قرارا يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

تسعى المملكة لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية.

المملكة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.

استضافنا محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في السودان.

إنطلاق أعمال القمة العربية الـ33 فى البحرين " بحضور لفيف من الرؤساء والقادة

انطلقت اليوم الخميس أعمال القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.

وستناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

وتضم الجامعة العربية 22 دولة، ومنذ بدء القمم العربية العادية والطارئة في القاهرة عام 1946، تستضيف المنامة للمرة الأولى اجتماع مجلس جامعة على مستوى القمة (القادة) في دورته العادية الـ33.