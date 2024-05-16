السيسي من القمة العربية: لا نرى إرادة سياسية حقيقية في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اشار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي،مع بدء أعمال الدورة 33 للقمة العربية في البحرين الى اننا "لا نرى إرادة سياسية حقيقية في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مؤكدا "رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين أو ترحيلهم قسريا".

ورأى ان "هذه اللحظة الفارقة تفرض على الجهات المعنية الاختيار بين مساري السلام، أو الفوضى التي يدفع إليها التصعيد الإسرائيلي على غزة وسط عجز دولي مؤسف"، معتبرا أن "النظام الدولي يتعرض لاختبار وتبعاته ستكون كبيرة على السلم والأمن العالميين".

وتنطلق القمة العربية الثالثة والثلاثين، للمرة الأولى في البحرين، وهي الثانية منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في تشرين الأول، إذ نُظّمت الأولى بشكل استثنائي في السعودية، تشرين الثاني الماضي.

وبحسب ما أعلنته جامعة الدول العربية، سيناقش الزعماء المشاركون ملفات سياسية وأمنية واقتصادية عدة، كالوضع في أوكرانيا والأمن القومي العربي، والحرب في السودان، والوضع في سوريا ولبنان، لكن الملف الذي سينال نصيب الأسد هو الوضع الكارثي في قطاع غزة.