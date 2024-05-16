وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن أن قوات إضافية ستدخل رفح

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "قوات إضافية ستدخل رفح"، متعهدا بـ"تكثيف العمليات في المدينة الواقعة بأقصى جنوب قطاع غزة" وتستضيف مئات الآلاف من النازحين. وذكر غالانت في بيان أن "العملية العسكرية في رفح ستتواصل مع دخول قوات إضافية (المنطقة)"، مضيفا "دمرت قواتنا العديد من الأنفاق في المنطقة ... سوف يتم تكثيف هذا النشاط".

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