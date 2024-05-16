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إستكمل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، مشاركته في "أسبوع المتوسطي ألأخضر" المنعقد في مدينة إسطنبول في تركيا، بعقده لقاء مع مدير مكتب إسطنبول في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) أشرف بن علي، حيث تم النقاش حول إحتمال إنضمام وزارة الطاقة والمياه في لبنان الى مباردة IFCMA الجديدة، وتعنى المبادرة بتوحيد السياسيات الوطنية المتعلقة بالطاقة المستدامة وخفض الإنبعاثات الكربونية.
كذلك، شارك فياض في جلسة نقاش حوارية حول مواضيع الطاقة والمياه والغذاء (Water-Energy-Food-Ecosystem Nexus) مع كبار المسؤولين في الإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط ومؤسسات التمويل الدولية.
وشدد فياض في مداخلته على "أهمية تخفيض كلفة الطاقة في إدارة مشاريع المياه في لبنان، عارضا المخاطر الصحية الكبيرة التي تنتج عن أهمال نوعية المياه". ودعا "مؤسسات التمويل الدولية الى الإستثمار في لبنان لتحويل قطاع المياه الى قطاع صحي يؤمن كافة الخدمات الأساسية، وعلى أن يتم تأمين حاجاته الطاقوية إنطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة".
كانت هذه تفاصيل خبر فياض دعا مؤسسات التمويل الدولية للاستثمار بلبنان لتحويل قطاع المياه لقطاع صحي يؤمن الخدمات الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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