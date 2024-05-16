قوى الامن: توقيف مطلوب للقضاء بجرائم مخدّرات وترويج عملة مزيّفة

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بأن "توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن تواجد مطلوب في محلة كورنيش بيار الجميّل-تقاطع سوق الأحد. على الفور، أُعطيت الأوامر إلى دوريّات المفرزة للعمل على تحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت إحدى الدوريّات من تحديد هويّته، وهو المدعو: ع. ب. (مواليد عام 1995، لبناني)، وهو مطلوب بجرائم ترويج وتعاطي مخدّرات، وترويج عملة مزيّفة".

واشارت في بيلاغ، الى أن "بتاريخ 29-04-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات المفرزة المذكورة بكمين محكم في المحلة المذكورة على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون رمادي. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنية للتّوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".