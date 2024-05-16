أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشّريفة، هاجمت ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 1:38 من بعد ظهر اليوم الخميس، موقع المطلة ‏وحاميته وآليّاته بمسيّرة هجوميّة مسلّحة بصواريخ "‏S5‌‏" عدد 2. وعند وصولها إلى النّقطة المحدّدة ‏لها، أطلقت صواريخها على إحدى آليّاته والعناصر المجتمعة حولها، ‎وأوقعتهم بين قتيل وجريح؛ ‏وبعدها أكملت انقضاضها على الهدف المحدّد لها وأصابته بدقّة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع المطلة ‏وحاميته وآلياته بمسيّرة مسلحة بصواريخ وأصبنا الهدف بدقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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