قمة البحرين تدعو لنشر قوات حماية دولية بفلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين

رئاسة السعودية للقمة العربية 32.. قرارات حاسمة لحل قضايا الأمة ودعم السلام فيما تسلمت مملكة البحرين رئاسة الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية من المملكة العربية السعودية رئيس الدورة السابقة (32) للقمة... الرياض : الرياض : دوت الخليج 08 ذو القعدة 1445 هـ 08 ذو القعدة 1445 هـ ولي العهد: المملكة أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، وفد المملكة المشارك في الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على... المنامة: دوت الخليج المنامة: دوت الخليج 08 ذو القعدة 1445 هـ 08 ذو القعدة 1445 هـ القوات الأوكرانية تنسحب من بعض مناطق الهجوم الروسي أكد قرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتأجيل جميع رحلاته الخارجية القادمة خطورة التهديد الذي يواجهه جنوده، حيث انسحبت القوات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 ذو القعدة 1445 هـ 07 ذو القعدة 1445 هـ اعتراف حوثي بمهاجمة مدمرة أمريكية في الوقت الذي تباطأت فيه هجماتهم على الشحن البحري، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن استهداف سابق لمدمرة تابعة للبحرية... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 ذو القعدة 1445 هـ 07 ذو القعدة 1445 هـ الشباب تستخدم الأطفال في هجمات موزمبيق ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أن حركة الشباب المتطرفة أستخدمت في مقاطعة كابو ديلجادو شمال موزمبيق أطفالًا لا تتجاوز... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 ذو القعدة 1445 هـ 07 ذو القعدة 1445 هـ واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل بالأسلحة مر 76 عامًا على سلب العدوان الإسرائيلي لممتلكات الفلسطينيين الذين يرثون ذكرى«النكبة» طردهم الجماعي مع ظهور كارثة أكبر محتملة في... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 ذو القعدة 1445 هـ 07 ذو القعدة 1445 هـ قمة البحرين ظروف استثنائية لحلحلة الأزمات تأتي القمة العربية «قمة البحرين» خلال هذا العام ضمن ظروف استثنائية وهي الاجتماع الثالث والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية والتي... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 ذو القعدة 1445 هـ 07 ذو القعدة 1445 هـ

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