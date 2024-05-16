الأمن الكويتي يضبط متهما بـ"الانضمام لجماعة محظورة" خططت لأعمال إرهابية في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أمرت السلطات القضائية في الكويت بحجز مواطن لاتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة والدعوة إليها، والاجتماع مع أتباع لها خططوا لأعمال إرهابية في السعودية".

وقالت النيابة العامة بدولة الكويت في بيان نشرته على منصة "إكس": إن "المواطن الكويتي نشر معلومات عن الجماعة المحظورة على الشبكة المعلوماتية، وقام بمباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وأشارت النيابة إلى أن "هذا المتهم نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وتسجيلات تروج لأفكار تلك الجماعة، كما اجتمع مع أتباع لها خططوا لأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان: "استجوبت النيابة الكويتية المتهم، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجار استكمال التحقيق".

وكانت النيابة العامة الكويتية أعلنت قبل أيام قليلة أنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا، وحجز وضبط وإحضار آخرين بتهمة نشر عبارات تطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد.

أمير الكويت للحكومة الجديدة: سنحاسب من يقصر

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد أنه سيتابع الحكومة الجديدة في تنفيذ أعمالها وسيحاسب من يقصر في أداء عمله، موجها إياها بتحديد الأولويات ووضع خطة عمل وجدول زمني محددين.

وحض أمير الكويت الحكومة على بذل جهد كبير لتحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع، وأكد اليوم الأربعاء، ضرورة التمسك بالثوابت القوية والوحدة الوطنية، كما أكد أن الغاية تحقيق نهضة شاملة لكويت الحاضر والمستقبل، مشدداً على محاسبة من يقصر في أداء عمله، لافتا إلى أن على الحكومة الجديدة الإسراع في تنفيذ مشاريع تنموية طال انتظارها، مع مراعاة الشفافية والمحافظة على المال العام.

وخلال مراسم أداء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله اليمين الدستورية، قال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد "سنواصل السير في سبل الإصلاح التي ارتضيناها وترسيخ مبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها".

وأضاف: "أنتم ذوو خبرة واسعة وسمعة طيبة، مشهود لكم بالإخلاص في العمل والكفاءة في الأداء، لذا فعليكم واجبات ومسؤوليات تحتم مواصلتكم العمل ليل نهار، وهذه ضريبة التكليف والاختيار فكونوا لقسمكم بارين ولثقة شعبكم مقدرين".

في سياقٍ متصل أصدر أمير الكويت، اليوم، مرسوماً أميرياً بمنح لقب "سمو" لرئيس الوزراء الجديد، وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الأمر الأميري الصادر اليوم نص على مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن المادة الثانية أكدت أن "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أمرنا هذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".