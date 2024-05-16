القمة العربية تدين العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف اجتياح مدينة رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت القمة العربية الثلاثة والثلاثين التي تعقد بمملكة البحرين، على للعدوان الإسرائيلي الوحشي الذي يستهدف اجتياح مدينة رفح التي تؤوي نحو 1.5 مليون مواطن ونازح قسرياً.

وأدان القرار سيطرة إسرائيل على معبر رفح البري ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من خنق قطاع غزة وارتكاب مزيد من المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والإمعان في جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد تهجيرهم داخلياً من خلال العدوان عليهم ودفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية ومنع عودتهم إلى أماكن سكناهم.

وأكد القرار على أن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، واعتداء على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.

وشدد القرار على تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة الرياض - 2023) لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، براً وبحراً وجواً، تشمل الغذاء والدواء والوقود بشكل كاف ومتواصل، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكله كامل.

محمود عباس: الوقت أصبح مُلحًا لتفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود شعبنا

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود شعبنا، والضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا، محذرًا من أننا في وضع حرج للغاية.

وفي كلمته خلال القمة العربية في دورتها الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، قال عباس "جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة مستمرة منذ 7 شهور بغطاء أمريكي"

أكثر من 70% من المساكن في القطاع دمرت بالكامل وكل ذلك بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية وينتهك الأعراف والأخلاق.

استخدمت أمريكا الفيتو 4 مرات، 3 منها لمنع وقف العدوان ومرة لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

في الضفة والقدس واصلت دولة الاحتلال اعتداءاتها من خلال جيشها ومستوطنيها، فمتى تنتهي هذه المأساة ويتحرر شعبنا ودولتنا.

نحن نؤدي واجبنا تجاه قضيتنا ودولتنا وشعبنا وشكلنا حكومة جديدة للقيام بمهامها خدمة لأبناء شعبنا وتحقيق الاستقرار وإعادة الأعمار، ورغم ذلك لم يقدم لها أي دعم مالي كما كان متوقعًا.

لا تزال إسرائيل تحتجز أموالنا ما يجعلنا في وضع حرج للغاية.

أصبح الوقت مُلحًا لتفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود شعبنا وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها ومطالبة الولايات المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا وتتوقف عن استعمال الفيتو ضد شعبنا وسياسية ازدواجية المعايير.

رفض حماس لإنهاء الانقسام صب في مصلحة إسرائيل

العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع لتهاجم القطاع.

لذلك أعلنا موقفًا واضحًا وصريحًا أننا ضد استهداف المدنيين بشكل مطلق، أولويتنا وقف العدوان الإسرائيلي، زيادة وصول المساعدات إلى القطاع، منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة، تنفيذ حل الدولتين.