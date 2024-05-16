البيان الختامي للقمة العربية: لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين حتى تنفيذ حل الدولتين

دعا البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في البحرين، إلى "نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين حتى تنفيذ حل الدولتين".

وطالب البيان الختامي بـ"ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وخروج القوات الإسرائيلية من جميع مناطق قطاع غزة.

فلسطين"، مؤكدا "ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين"، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية بهدف إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين".

وطالب البيان مجلس الأمن الدولي، بـ"إصدار قرار تحت الفصل السابع، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

ويحمّل البيان الختامي، إسرائيل "مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في غزة"، كما دعا إلى تمكين "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) من العمل والقيام بمسؤولياتها بحرية وأمان".

وجدد البيان "الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية".

وفي ما يتعلق بالسودان، دعا البيان إلى "ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، للحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية"، كما شدد على ضرورة "منع التدخلات الخارجية التي تؤدي إلى إطالة أمد الأزمة السودانية، وتهديد السلم والأمن الإقليميين".

وتطرق البيان الختامي إلى الأزمة السورية، إذ أكد "ضرورة إنهائها وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها"، مشددا على "رفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها"، كما يؤكد على ضرورة إيجاد الظروف الكفيلة لتحقيق العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم".

وفي اليمن، أشار البيان إلى "مساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب اليمني كافة".

وحث "الجهات اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية".