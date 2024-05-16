بوتين في رسالة للقمة العربية: إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بات أمراً ملحاً

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بات يكتسب أهمية خاصة، في ظل التصعيد غير المسبوق الذي يشهده الشرق الأوسط.

وأشار بوتين في رسالة بعث بها إلى المشاركين في القمة العربية الـ 33 المنعقدة في البحرين، إلى أن “الشرق الأوسط يمر بواحدة من أشد الأزمات حدة في تاريخه، حيث أودت الحرب التي تشنها إسرائيل بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، وأدت إلى زيادة حادة في التوتر في البلدان المجاورة والمنطقة ككل”.

وأضاف بوتين: “في ضوء هذه الأحداث المأساوية يصبح التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس معترف به دولياً أمراً ملحاً بشكل خاص”، معرباً عن عزم بلاده على مواصلة الدعم النشط للجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي يبذلها الشركاء العرب من أجل حل التناقضات القائمة بسرعة.

وتابع بوتين: “تدعو بلادنا باستمرار إلى حل مستدام وطويل الأمد للوضع في الأراضي الفلسطينية وفي مناطق الصراع الأخرى مع الاحترام الدائم لسيادة جميع بلدان المنطقة واحترام القانون الدولي”، مشدداً على أن مواصلة توسيع علاقات الصداقة التقليدية والتعاون البناء متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية تلبي تماماً مصالحنا المشتركة، وتتماشى مع ضمان الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.