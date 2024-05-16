الحوثي: الشركات التي تنقل البضائع للعدو الإسرائيلي سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله قدراتنا

اشار زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي، الى ان "استمرار العدو الإسرائيلي في العدوان والتوغل في رفح يعني ضرورة التصعيد أكثر بكل جبهات الإسناد"، مؤكدا أننا "لن ندخر جهدا لتقوية المرحلة الرابعة والإعداد لما بعدها في المرحلة الخامسة وغيرها".

وأكد أننا "سنسعى لتقوية المرحلة الرابعة من التصعيد على مستوى الزخم وقوة الضربات". ولفت الى ان "الشركات التي تنقل البضائع للعدو الإسرائيلي سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله قدراتنا".