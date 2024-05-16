اشار زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي، الى ان "استمرار العدو الإسرائيلي في العدوان والتوغل في رفح يعني ضرورة التصعيد أكثر بكل جبهات الإسناد"، مؤكدا أننا "لن ندخر جهدا لتقوية المرحلة الرابعة والإعداد لما بعدها في المرحلة الخامسة وغيرها".
وأكد أننا "سنسعى لتقوية المرحلة الرابعة من التصعيد على مستوى الزخم وقوة الضربات". ولفت الى ان "الشركات التي تنقل البضائع للعدو الإسرائيلي سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله قدراتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي: الشركات التي تنقل البضائع للعدو الإسرائيلي سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله قدراتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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