إقفال محال لتصليح دراجات في تولين يديره سوري بطريقة غير شرعية

اقفلت دائرة الأمن القومي في الجنوب - مكتب تبنين، بالتعاون مع مركز تبنين الإقليمي بناء على إشارة القاضية غادة أبو علوان، محال لتصليح دراجات نارية لصاحبه السوري ( ع. ح.) في بلدة تولين وكان يديره بطريقة غير شرعية.

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