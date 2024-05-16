القمة العربية تقترح "قوات دولية" في الأراضي الفلسطينية لحين تنفيذ حل الدولتين

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

دعت بيان القمة العربية الـ33 التي اختتمت أعمالها قبل قليل في البحرين إلى نشر قوات دولية "في الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

واقترح إعلان البحرين الصادر عن القمة "نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين"، حاثاً "كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية" التي اعتبرتها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

ووافقت الدول العربية المشاركة على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى "عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".