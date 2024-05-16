وكيل تعليم المنوفية لـ"الخليج 365": واقعة امتحانات الإعدادية "غش" وليست "تسريبًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أحالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، طالبة بالشهادة الإعدادية بإدارة قويسنا التعليمية للتحقيق، عقب استبعادها من أداء امتحادة مادة الجبر والإحصاء بعدما ضُبطت متلبسة بالغش ومحاولة تسريب الامتحان، فضلاً عن استبعاد رئيس اللجنة وإحالته للتحقيق أيضًا.

من جانبه، صرح محمود الفولي وكيل وزارة التعليم بالمنوفية لموقع الخليج 365، أنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة مؤكدًا أنها محاولة غش ولم ترتقي لتسريب الامتحان، والتحقيقات جارية مع رئيس اللجنة والطالبة، كما تقرر التحفظ على هاتفها المحمول.

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