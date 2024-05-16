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رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش على جاهزية عالية على الحدود مع لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الجيش على جاهزية عالية على الحدود مع لبنان وعلينا القيام بردود أفعال قوية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن عن إصابة 3 جنود أحدهم بجروح خطيرة إثر انفجار مسيرة مفخخة عبرت من الأراضي اللبنانية، وانفجرت في منطقة المطلة (شمال).

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وقوع حادث عملياتي أدى لانفجار الذخيرة بعدد من قواته المتمركزة في منطقة غلاف قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن الحادث وقع على مقربة من كيبوتس مفلاسيم في سديروت أثناء إطلاق الجنود عدد من القذائف المدفعية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة والذي تلاه انفجار المدفع بهم.

وصرح جيش الاحتلال عن فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 جنود خلال المعارك الدائرة في مخيم جباليا وحي الزيتون مع كتائب المقاومة الفلسطينية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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