"النشرة": الأمن العام اقفل اربع محلات لسوريين لبيع الخضار واللحوم في البقاع

افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، بأن "دوريات الأمن العام اللبناني في محافظة بعلبك الهرمل في الدائرة الثانية، تواصل ملاحقة السوريين المخالفين لنظام الإقامة، واصحاب المحلات والمؤسسات التجارية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في بعلبك والبقاع الشمالي، وعملت الدوريات المداهمة على اقفال اربع محلات لبيع الخضار واللحوم وعملت على ختمها بالشمع الأحمر بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية في البقاع".

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