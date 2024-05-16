الخارجية دانت محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان، بـ"شدة محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو أمس الأربعاء".
وإذ تمنت الوزارة ل"فيكو الشفاء العاجل"، أكدت "تضامنها معه ومع أسرته وشعب وحكومة جمهورية سلوفاكيا الصديقة إزاء هذا الاعتداء المروع".
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