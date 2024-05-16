حزب الله نعى محمد حسن علي فارس من الغبيري وعلي فوزي أيوب من عين قانا

اعلن حزب الله في بيان، بانه بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسن علي فارس "أبو علي شمران" مواليد عام 1990 من منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي فوزي أيوب "أيوب" مواليد عام 1999 من بلدة عين قانا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.