قوى الامن عممت صورة مفقودة غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة القصر

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ريم يونس الأحمد (من مواليد عام 2002، لبنانيّة)، التي غادرت بتاريخ 12-5-2024، منزل ذويها الكائن في بلدة القصر، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت "من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر القصر في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 200133-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".