الأمم المتحدة: دخول المساعدات برا هو المسار الأسرع والأكثر وضوحا لتجنب أهوال المجاعة في غزة

اشار متحدث باسم الأمم المتحدة، الى ان "المسارات البرية إلى غزة هي الأكثر جدوى وفاعلية وكفاءة لتوصيل المساعدات إلى القطاع"، موضحا أن "دخول المساعدات برا هو المسار الأسرع والأكثر وضوحا لتجنب أهوال المجاعة في غزة".

وكان قد اعلن أعلن قائد القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر، أنه "تم إنجاز ربط الميناء العائم المخصص للمساعدات بشاطئ غزة الخميس، على أن يبدأ وصول المساعدات قريبا".

واشار كوبر الى ان "قبل ساعات قليلة، ثبّت بنجاح الميناء العائم على الشاطئ في غزة".