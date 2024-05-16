افادت معلومات "الجديد"، بأن "ذكرُ الخماسية للجلسة الانتخابية المفتوحة مع جولات متعددة سيفتح أزمةً رئاسية جديدة فرئيس مجلس النواب نبيه بري سيلتزم الدورات المتتالية دون قبوله بالجلسة المفتوحة".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": ذكر اللجنة الخماسية للجلسة الانتخابية المفتوحة سيفتح ازمة رئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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