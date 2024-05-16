نتانياهو: العمليات العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة حاسمة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "العمليات العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة حاسمة في الحرب ضد حركة حماس". واشار نتانياهو أثناء حديثه مع جنود في منطقة رفح، الى إن "المعركة في رفح حاسمة... إنها معركة تقرر أشياء كثيرة في هذه الحملة".

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