"كتائب القسام": استهداف قوات الجيش الاسرائيلي في محاور التقدم شرق مدينة رفح بقذائف الهاون

نشر الاعلام الحربي لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس" مقطع فيديو وثق استهداف قوات الجيش الاسرائيلي في محاور التقدم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وكانت كتائب "القسام" قد عرضت مشاهد من استهدافها قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أعلنت "القسام" يوم الأربعاء أنها "تمكنت من قتل 12 جنديا إسرائيليا "في عملية مركبة" بمنطقة بلوك 4 في مخيم جباليا".

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل 5 جنود وإصابة عدد آخر في تفجير مبنى في جباليا، لترتفع حصيلة القتلى منذ 7 تشرين الاول إلى 626"، مشيرا الى "اصابة ثلاثة مقاتلين من الكتيبة في الحادث بجروح خطيرة، وخمسة آخرون بجروح متوسطة وخفيفة".