جين بينغ: العلاقات الصينية - العربية الحالية تمر بأفضل فترة في التاريخ

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن "بكين مستعدة للعمل مع الدول العربية لبناء مجتمع مصير مشترك على مستوى أعلى".

واشار في رسالة تهنئة وجهها إلى الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الدوري لمجلس رؤساء جامعة الدول العربية، بمناسبة انعقاد القمة الـ33 لجامعة الدول العربية في البحرين، وفقا لمحطة "سي جي تي إن" الصينية، إلى أن "الجامعة العربية ملتزمة منذ فترة طويلة بالدفع نحو الوحدة والتعزيز الذاتي في العالم العربي، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط".

ولفت إلى أنه "خلال السنوات الأخيرة، وفي مواجهة التغيرات التي طرأت على العالم والأزمنة والتاريخ، التزمت الدول العربية بالاستقلال، وعززت التنمية، ودعمت النزاهة والعدالة، وحافظت على السلام والاستقرار الإقليميين".

واكد أن "الدول العربية تلعب دورا متزايدا ومهما في تعزيز التضامن، والتعاون من أجل الجنوب العالمي ودعم مصالحهم المشتركة"، مشددا على أن "العلاقات الصينية - العربية الحالية تمر بأفضل فترة في التاريخ".