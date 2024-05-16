شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية سلوفاكيا: محاولة اغتيال رئيس الوزراء كانت بدافع السخط السياسي والان نبدء بالتفاصيل

محاولة منفردة

الدمام - شريف احمد - أشار ماتيوش شوتاج إشتوك، وزير داخلية سلوفاكيا، اليوم الخميس، إلى الاشتباه في إقدام رجل يوصف بأنه "ذئب منفرد" على محاولة قتل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.وقال إشتوك إن المشتبه به، البالغ من العمر 71 عاما، أقدم على محاولة اغتيال فيكو بدافع السخط السياسي.ووصف وزير الداخلية الرجل بأنه"ذئب منفرد"، وأنه "ليس عضوا فى جماعة سياسية راديكالية، سواء يمينية أو يسارية".وكان فيكو تعرض لإطلاق أربع رصاصات عليه ولايزال يرقد بالمستشفى فى حالة خطيرة.