افيخاي: ضربنا مواقع لحزب الله ردا على استهدافهم بالون استطلاعي لجيش الدفاع

ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، إن جيش الدفاع الليلة الماضية، استهداف مجمع مواقع انتاج وتخزين وسائل قتالية تابع لمشروع تدقيق الصواريخ التابع لحزب الله في جبل شمس في البقاع.

واضاف افيخاي في بيانا له: جاءت الغارة ردًّا على قيام حرب الله باستهداف موقع عسكري إسرائيلي يقع بالقرب من مفرق غولاني أصاب بالون كان على الأرض في اطار عملية استيعاب عملياتية، لا يوجد أي ضرر في قدرتنا على بلورة الصورة الجوية لجيش الدفاع.

واشار الي أن جيشه يواصل العمل ضد الطائرات المسيرة لحزب الله وضد التهديد الجوي على كافة الحدود حيث قمنا اليوم باستهداف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان وبالقضاء على خلية مخربين لنشطاء في وحدة الطائرات المسيرة لحزب الله .