حماس ترحب بعقد جلسات استماع في العدل الدولية للنظر في طلب جنوب إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب الذي قدّمته جنوب إفريقيا لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن استمرار العدوان وجريمة الإبادة ضد شعبنا، ونعتبرها خطوة مهمة على طريق تجريم الكيان المحتل الذي تجاهل قرارات المحكمة السابقة، وتمادى في عدوانه ضد شعبنا.

وثمنت حماس، بموقف جنوب إفريقيا المتابع لتفاصيل الإبادة الصهيونية بحق شعبنا، وإصرارها على تفعيل العدالة الدولية بما يضمن توقف الكيان عن ممارساته بحق شعبنا، وهو ما يتّسق مع ما صرح به رئيس المحكمة بتأكيده أن الإجراءات الاحترازية التي طالبت بها المحكمة لم تعالج تداعيات الإبادة الصهيونية ضد شعبنا، ما يستدعي اتخاذ المحكمة مزيداً من القرارات لإلزام الاحتلال بوقف العدوان، وانسحاب جيشه من كامل قطاع غزة، وفتح المعابر لدخول المساعدات بدون معوقات.



القسام توقع قوة صهيونية في فخ داخل رفح

وأعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة هندسة صهيونية وتفجير عبوة مضادة للأفراد فور وصولهم، ووقعوا بين قتيل وجريح في شارع جورج بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة .